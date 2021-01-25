В МЗС розкритикували BBC за "російські" Сімферополь і Севастополь

В МЗС України вказали російській службі BBC на неприпустимість називання Сімферополя та Севастополя російськими містами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter речник МЗС Олег Ніколенко.

"Російська служба BBC, не просувайте російські неправдиві наративи. Севастополь та Сімферополь ніколи не були російськими містами. Крим не анексовано, а окуповано. Питання міжнародного права мають значення" - написав він.

https://twitter.com/OlegNikolenko_/status/1353302976878804997

Російська служба BBC оприлюднила карту протестів на підтримку опозиціонера Алексєя Навального, позначивши Севастополь і Сімферополь як російські міста.

Також компанія в окремій нотатці зазначила, що Росія анексувала Крим у 2014 році.

Источник: eurointegration.com.ua

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