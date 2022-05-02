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В МЗС відповіли на маячню Захарової про Анджеліну Джолі та Азовсталь

В МЗС відповіли на маячню Захарової про Анджеліну Джолі та Азовсталь

У відомстві Дмитра Кулеби потролили (дебилам) з МЗС РФ після недолугого коментаря речниці російського міністра Марії Захарової про візит Анджеліни Джолі до України.

Коментар на заяву Захарової поширив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Як повідомляла "Українська правда", у неділю Захарова обурилася через приїзд Джолі до України, висловивши впевненість, що ту покликали, щоб "перебити порядок денний". "Нікому легше від цього не стало... Але головна мета досягнута – увага світової преси відвернена від Азовсталі", - заявила вона, не пояснивши логіку своєї заяви, адже Україна, навпаки, зараз намагається привернути увагу світу до "Азовсталі". Захарова також заявила, що евакуація людей з Маріуполя на контрольовану Україною територію неможлива.

В українському МЗС констатували, що Захарову "схвилював приїзд до України посла доброї волі ООН Анджеліни Джолі" і порадили російським колегам звикати до того, що події у світі розвиваються не на їхню користь.

"Нравится, не нравится — а Москві доведеться змиритися з новою реальність: Україна може зателефонувати "найрозкрученішому представнику всього світу" (так Захарова назвала Джолі – ЄП), а Росія - ні. Від російського режиму зараз відхрещюються навіть маргинальні зірки іноземного шоу-бізнесу", - нагадав Олег Ніколенко.

Речник МЗС також зазначив, що світ вже побачив достатньо доказів варварства путінської Росії під час її війни проти України.

"Реабілітація в очах міжнародної творчої спільноти стала нездійсненною місією для Росії. Ось і залишається лише працювати над імпортозаміщенням. Дістали з того світу навіть Йосипа Кобзона", - пожартував Ніколенко.

По материалам: eurointegration.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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