В Національному університеті оборони України обговорили питання організації прикриття арсеналів, баз та складів

Днями в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського в інституті авіації та протиповітряної оборони відбувся науково-практичний семінар на тему: «Проблеми організації прикриття арсеналів, баз, складів від засобів повітряного нападу та шляхи їх вирішення».

Головним завданням заходу було обговорення складних проблемних питань та досягнення єдності поглядів щодо можливих напрямків захисту об’єктів Збройних Сил України від атак з повітря.

У роботі взяли участь представники Воєнно-наукового управління Генерального штабу ЗС України, Командування Повітряних Сил, Сухопутних військ ЗС України, Озброєння ЗС України, Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, наукові і науково-педагогічні працівники Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Під час семінару розглядалися проблемні питання утримання арсеналів, баз, складів. Питання організації захисту арсеналів, баз, складів, у тому числі проблеми організації радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби під час організації захисту та прикриття об’єктів, що охороняються, від терористичних атак з повітря, а також проблеми протидії маловисотним, низькошвидкісним та малорозмірним безпілотним літальним апаратам на предмет терористичної загрози арсеналам, базам, складам під час повсякденної діяльності військ.

Варто зазначити, що результати науково-практичного семінару будуть враховані фахівцями інституту авіації та протиповітряної оборони Національного університету оборони України при відпрацюванні методичних рекомендацій за даною проблематикою.

Прес-служба Національного університету оборони України

Источник: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»