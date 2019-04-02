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В НАТО рассмотрят возможность усиления присутствия в районе Черного моря

В НАТО рассмотрят возможность усиления присутствия в районе Черного моря

Члены Североатлантического альянса рассмотрят возможность усиления оборонных возможностей в районе Черного моря, заявила в понедельник постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон.

«Безусловно, частью наших усилий станет рассмотрение возможности укрепления нашей обороны в Черном море. И причина этому — российская агрессия против Украины. Они (Россия — ИФ) продолжают попытки по дестабилизации Украины, они продолжают милитаризацию Крыма, который является частью Украины», — заявила К.Б.Хатчинсон на видеоконференции, отвечая на вопрос «Интерфакса» о мерах, которые главы МИД НАТО могут принять в ходе встречи в Вашингтоне позже на этой неделе.

«Мы будем рассматривать варианты того, что мы еще можем сделать в районе всего Черного моря. Мы будем активнее собирать разведданные, там будет больше кораблей стран НАТО, и к тому же еще есть санкции, которые уже были введены против тех, кто причастен к захвату моряков в Керченском проливе», — отметила американский постпред.

Она вновь повторила призыв отпустить украинских моряков, задержанных в ходе инцидента в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, назвав поведение России в данной ситуации неприемлемым.

Источник: sprotyv.info

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Темы: нато

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