В НБУ планируют изменить закон Украины о страховании

В НБУ создана рабочая группа, которая будет способствовать качественному обновлению законодательства для рынка страховых услуг

Национальный банк Украины (НБУ) совместно с международными экспертами и участниками финансового рынка продолжает работать над разработкой нового рамочного законодательства для небанковских финансовых учреждений, которые с июля 2020 перейдут в сферу регулирования НБУ в рамках "сплит".

Как сообщает пресс-служба НБУ, для этого в Нацбанке создана рабочая группа, которая объединит экспертизу международных специалистов, украинских регуляторов и представителей рынка и будет способствовать качественному обновлению законодательства для рынка страховых услуг.

Задача рабочей группы — наработать предложения к новому проекту закона "О страховании", которые должны быть подготовлены в первом квартале 2020 года. Первое заседание рабочей группы состоится 11 января 2020 года. Председателем рабочей группы стала руководитель проектов и программ Департамента лицензирования НБУ Наталья Гудыма, которая на протяжении 2009-2018 лет возглавляла ряд страховых ассоциаций.

Кроме специалистов НБУ, в состав рабочей группы вошли представители:

- Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

– Нацкомфинуслуг;

– Проекта международной технической помощи ЕС "Усиление регулирования и надзора за небанковским финансовым рынком в Украине" (EU-FINREG)

– Лиги страховых организаций Украины;

– Украинской федерации страхования;

– Объединение "Платформа Лайф-страхование";

– Ассоциации "Страховой бизнес";

– Национальной ассоциации страховщиков Украины;

– Федерации страховых посредников Украины;

– Объединения "Ядерный страховой пул";

– Общественной организации "Всеукраинское объединение потребителей страховых услуг "Страховая защита".

В НБУ уверены, что эта рабочая группа позволит консолидировать и финализировать все наработанные предложения к законопроекту, а также станет платформой для проведения эффективной совместной работы по обновлению законодательства Украины и способствовать налаживанию диалога между всеми сторонами.

"Подготовка нового законодательства в сфере страховых услуг многосторонней группой под руководством центрального банка является залогом формирования эффективного и комплексного регулирования рынка страхования, создаст благоприятные условия для развития рынка, повышения качества предоставления услуг и одновременно для обеспечения стабильности всей финансовой системы.

Группа будет работать над собственными предложениями, а также учтет все ранее обнародованные предложения стейкхолдеров. Именно создание рабочей группы позволит упорядочить и систематизировать процесс рассмотрения этих предложений", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в сентябре Верховная Рада приняла закон о "сплите", который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг между Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Источник: delo.ua

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