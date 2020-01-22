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В НБУ заявили о росте международных резервов Украины

В НБУ заявили о росте международных резервов Украины

Национальный банк раскрыл структуру международных резервов Украины, которые по итогам прошлого года выросли на 22% - до рекордных за семь лет 25,3 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным НБУ, 84% от объема резервов размещено в ценных бумагах с высоким международным рейтингом (прежде всего гособлигации США с рейтингом ААА), около 11% хранится в виде наличности, депозитах и средствах на корреспондентских счетах в других центральных банках, а также первоклассных коммерческих банках, а остальное - это монетарное золото.

"Такая структура резервов вполне соответствует мировой практике. Осуществляя управление резервами, НБУ придерживается трех ключевых принципов: надежность, ликвидность, доходность. Он наращивает международные резервы при благоприятной ситуации на внутреннем валютном рынке, а также анализирует тренды в мировой экономике и размещает резервы в различные надежные инструменты (ценные бумаги с наивысшим рейтингом, монетарное золото и пр.)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что международные резервы Украины по состоянию на 1 декабря составили $21 931 млрд. В ноябре они выросли на 2,5% – $528,40 млн.

Источник: golos.ua

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