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В Індії тривають суперечки через прагнення офіційно змінити назву країни на Бгарат

В Індії тривають суперечки через прагнення офіційно змінити назву країни на Бгарат

(https://www.bbc.com/news/world-asia-india-66716541)

Нещодавно уряд прем’єр-міністра Нарендри Моді надіслав офіційні запрошення на саміт G20 від імені "президента Бгарата", а не "президента Індії". Низка міністрів з правлячої партії виступили за пропозицію змінити назву країни, однак лідери опозиції проти такого рішення.

Бгарат — це назва Індії на гінді. Конституція країни починається словами "Індія, тобто Бгарат". "Бгарат" є давньою історичною назвою, яку уряд прагне повернути. "Індію" ж називають символом колоніального рабства і пропонують взагалі вилучити із конституції.

The Economic Times пише, що питання щодо перейменування країни розглянуть під час спеціальної сесії парламенту 18-22 вересня.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/37051

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Темы: індія

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