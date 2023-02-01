В Індустріальному районі запустили реконструйовану котельню

Котельня в Індустріальному районі, яка цього року була повністю реконструйована за проєктом Світового банку, почала працювати на повну потужність.

Як повідомили сьогодні, 1 лютого, в КП «Харківські теплові мережі», нові котли, система водопідготовки та насоси з частотним регулюванням – все керується автоматикою. Котельня забезпечує теплом та гарячою водою 40 житлових будинків, одну школу та два дитячі садки. Завдяки повній реконструкції вона може працювати автономно від генератора потужністю 300 кіловат.

Від старої котельні, яку почали демонтувати ще 2021 року, залишилися лише стіни та конструктив. У підсобних приміщеннях для комфорту персоналу обладнали роздягальні та душові.

У найближчих планах теплоенергетиків у цьому мікрорайоні – довести до нових стандартів внутрішньобудинкові та квартальні мережі.

Агентство Телевидения Новости