В Нидерландах изменили позицию по поставкам Украине оборонительного оружия

Ранее Нидерланды вместе с Германией заблокировали поставки Украине вооружения через НАТО.

Правительство Нидерландов открыто к военной помощи Украине в вопросе поставок оборонительного вооружения.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра в Палате представителей (нижней палате парламента), пишет AD.nl. Коалиция в этой палате также не исключает поставки оборонительного оружия.

По словам главы МИД, для предоставления оружия нужен запрос от НАТО, но пока его нет.

"Если будет запрос через НАТО, мы с пониманием его рассмотрим", - сказал Хукстра.

Он также напомнил, что ранее такой запрос был заблокирован Германией при поддержке Нидерландов из-за опасений эскалации, но сейчас ситуация изменилась.

"Тогда решение было принято из-за того, что это потенциально могло привести к эскалации... Контекст меняется почти каждый день", - пояснил Хукстра.

Даже если запрос будет сделан непосредственно в Нидерланды по поставкам оружия, глава МИД хочет его рассмотреть. "Критерии оценки экспорта оружия действительно действуют, мы их проверим", - отметил Гукстра и добавил, что также не исключено участие в европейской учебной миссии.

Как сообщал УНИАН, Германия и Нидерланды были одними из стран ЕС, которые отказываются предоставлять Украине оружие для защиты от российской агрессии.

В частности, 14 декабря СМИ сообщили, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала продажу Украине оружия через агентство НАТО по поддержке и снабжению. Кроме того, сообщалось, что эту возможность также блокировали Нидерланды.

30 декабря новая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не поддерживает поставки оружия Украине. По ее мнению, "дальнейшее военное обострение не принесет Украине большей безопасности".

16 января посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в очередной раз призвал Берлин предоставить Украине вооружение. По словам украинского дипломата, нежелание нового правительства Германии поставлять оружие "очень огорчает" на фоне наращивания сил РФ на границе с Украиной. "Теперь настал момент истины, - кто есть настоящий друг", - подчеркнул Мельник.

17 января в Киеве глава МИД Германии заявила, что позиция Германии в вопросе поставки в Украину оружия остается неизменной.

18 января канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что правительство Германии не планирует поставлять оружие Украине, но будет пытаться дипломатическим путем отвлечь возможность вторжения Российской Федерации в Украину.

Источник: unian.net

Новости портала «Весь Харьков»