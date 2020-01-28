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В НКРСИ объяснили, когда откажутся от реестров в Excel

В НКРСИ объяснили, когда откажутся от реестров в Excel

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, пока не может автоматизировать существующие реестры операторов и провайдеров телекоммуникаций. Из-за отсутствия бюджетных средств, реестры, как новый, так и старый, остаются в формате Excel-таблицы.

Об этом пишет InternetUA.

Напомним, 25 декабря 2019 вступил в силу Закон Украины, предусматривающий безлицензионную основу деятельности в сфере телекоммуникаций. Согласно закону, «субъект хозяйствования приобретает право на осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций с даты уведомления о начале осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций в НКРСИ». Таким образом, как объясняют в Нацкомиссии, с 25 декабря право на осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций субъект хозяйствования приобретает путем подачи в НКРСИ сообщения о начале осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций, а «осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций без уведомления о начале осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций запрещается». Для субъектов хозяйствования, которые подали такое сообщение, в Нацкомиссии завели новый реестр, а все остальные операторы и провайдеры, которые успели подать заявления по старому образцу и включены в старый реестр до 24 декабря, считаются такими, которые отослали уведомление о начале осуществления деятельности.

Оба реестра – это обычные таблицы в формате Excel, хотя утвержденным в декабре прошлого года новым Порядком ведения реестра операторов, провайдеров телекоммуникаций была предусмотрена возможность электронной формы обращений субъектов хозяйствования в НКРСИ для представления уведомлений о начале осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций через интегрированную информационно-аналитическую систему НКРСИ. Но денег на ИАС НКРСИ в бюджете просто не нашлось.

– Новый реестр у нас действительно сейчас в Excel. Нами предусмотрена электронная форма обращений субъектов хозяйствования в НКРСИ для представления уведомлений о начале осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций через интегрированную ИАС НКРСИ, ​​которая будет согласовываться в автоматическом режиме со сведениями ЕГР (с проектом данной системы можно ознакомиться здесь). Но это может быть реализовано только в случае поступления финансирования и проведения тендера – без денег создать электронный реестр как мы задумали не получится, а средства нам в бюджете не выделили (мы просили). Поэтому пока используем Excel, – объясняет представитель НКРСИ Богдана Пивень и добавляет: даже в нынешнем формате Excel данные можно успешно использовать для нужд дальнейшей аналитики.

В то же время, по словам директора точки обмена трафиком компании DTEL-IX Сергея Колесниченко, новый реестр со временем может оказаться значительно больше предыдущего, поскольку принятым Законом «О сокращении видов хоздеятельности, подлежащей лицензированию…», операторы, провайдеры телекоммуникаций, информация о которых внесена в реестр операторов, провайдеров телекоммуникаций, в случае несоответствия сведений о таких субъектов хозяйствования в реестре должны в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона представить в НКРСИ сообщение о начале осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций.

– Этот пункт, при внимательном его прочтении, фактически заставляет вас отправить уведомление о начале деятельности заново, указав те виды услуг, которые вы реально предоставляете. После такой подачи запись о вашей компании будет в новом реестре выглядеть именно так, как она, например, выглядит у компании «ВФ Украина» (т.е. 5-10 записей). Исключение составляют только те компании, у кого был только один вид услуг, и он остался без изменений в новом реестре, – говорит Колесниченко.

К слову, о том, что некоторым операторам и провайдерам придется подать в НКРСИ сообщение (в случае несоответствия сведений о таких субъектах хозяйствования в реестре), в Нацкомиссии предупреждали заранее.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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