В «Облэнерго» сообщили, в каком порядке восстанавливается подача электричества

В первую очередь электроснабжение должно быть восстановлено в больницах и на предприятиях, которые обеспечивают жителей отоплением и водой, сообщили на сайте «Облэнерго».

«Мы понимаем, насколько в это сложное время каждой семье необходимо бесперебойное электроснабжение. Будьте уверены, что энергетики ни о ком не забыли и не опустили руки. Мы работаем! Но ситуация требует четко расставлять приоритеты – сначала электричество должно быть дано больницам и предприятиям, которые обеспечивают нас отоплением и водой.

Пожалуйста, наберитесь терпения – мы обязательно восстановим поврежденные сети и оборудование и вернем свет в каждый дом!», – говорится в сообщении.

Агентство Телевидения Новости