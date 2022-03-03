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03.03.2022 17:31
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В «Облэнерго» сообщили, в каком порядке восстанавливается подача электричества

В первую очередь электроснабжение должно быть восстановлено в больницах и на предприятиях, которые обеспечивают жителей отоплением и водой, сообщили на сайте «Облэнерго».

«Мы понимаем, насколько в это сложное время каждой семье необходимо бесперебойное электроснабжение. Будьте уверены, что энергетики ни о ком не забыли и не опустили руки. Мы работаем! Но ситуация требует четко расставлять приоритеты – сначала электричество должно быть дано больницам и предприятиям, которые обеспечивают нас отоплением и водой.

Пожалуйста, наберитесь терпения – мы обязательно восстановим поврежденные сети и оборудование и вернем свет в каждый дом!», – говорится в сообщении.

Агентство Телевидения Новости

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