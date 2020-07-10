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В Общественной палате РФ призвали создать министерство пропаганды
Артём Кирьянов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по экспертизе общественно значимых законопроектов, призвал создать в России министерство пропаганды, сообщает РИА «Новости».
По словам Кирьянова, в России «точно нужно министерство пропаганды», потому что ей не занимается ни один государственный орган.
Общественная палата — общественно-консультативный орган при президенте, который финансируется государством.
Источник: breakingmad.me
Темы: пропаганда, россия
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