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В Общественной палате РФ призвали создать министерство пропаганды

В Общественной палате РФ призвали создать министерство пропаганды

Артём Кирьянов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по экспертизе общественно значимых законопроектов, призвал создать в России министерство пропаганды, сообщает РИА «Новости».

По словам Кирьянова, в России «точно нужно министерство пропаганды», потому что ей не занимается ни один государственный орган.

Общественная палата — общественно-консультативный орган при президенте, который финансируется государством.

Источник: breakingmad.me

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