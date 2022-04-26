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В оккупированном Волчанке войска РФ утроили концлагерь

В оккупированном Волчанке войска РФ утроили концлагерь

В оккупированном Волчанке войска РФ утроили концлагерь. Как сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры, концлагерь обустроен на территории одного из вывезенных в РФ заводов.

По информации следствия, оккупанты незаконно удерживают людей, подвергая их физическому и психическому насилию. Прежде всего, россияне заставляют сотрудничать с ними и пополнять ряды ВС РФ.

СБУ проводит досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 КК Украины).

Напомним, в оккупированном Волчанске, по словам местных жителей, перебои с продуктами питания и нет воды. Также отсутствует электричество, мобильная связь и интернет. На дорогах стоят блокпосты, а людей обстреливают.

Источник: sq.com.ua

Автор: Гололобова Мадина

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