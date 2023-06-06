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В оккупированные районы Запорожской области завезли провокаторов из Крыма

В оккупированные районы Запорожской области завезли провокаторов из Крыма

Российские спецслужбы завербовали крымских коллаборантов, которые должны выявлять проукраинских жителей временно оккупированных территорий Запорожской области.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По данным ЦНС, фсб завезла на оккупированные территории Запорожской области завербованных молодых людей из Крыма. Провокаторы бродят по людным местам и заводят разговоры с местными жителями. Пособники оккупантов пытаются выявить проукраинских граждан.

#фсб #провокаторы

Джерело: https://t.me/infosprotyv/18054

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