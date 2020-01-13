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В ООН назвали страны, которые лишены права голоса из-за неуплаты взносов

В ООН назвали страны, которые лишены права голоса из-за неуплаты взносов

Неуплата взносов в бюджет ООН стала причиной лишения права голоса в Генеральной Ассамблее семи стран-участниц.

Как сообщает агентство Анадолу, среди этих стран — Ливан, Венесуэла, Центральноафриканская Республика, Гамбия, Лесото, Тонга и Йемен, пишет «Униан».

В соответствии со статьей 19 Устава ООН, страна теряет право голоса в Генеральной Ассамблее ООН, если ее долг организации превышает по размеру платеж за последние два года.

В 2019 году 146 из 193 стран ООН полностью уплатили взносы в бюджет организации. Не внесли взносы в бюджет ООН 47 стран. Задолженность США перед ООН по-прежнему составляет 491 миллион долларов.

Источник: sprotyv.info

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Темы: оон

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