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В ООН официально (но дипломатически) называют российскую делегацию ё*нутой

В ООН официально (но дипломатически) называют российскую делегацию ё*нутой

Важное из речи на видео:

Это уже четвёртое или пятое заседание, когда одна и та же делегация созывает по той же теме эти заседания с ничтожным результатом.

Правильно было бы включить в повестку дня Совета новый пункт: "Заседание ни о чём".

Я задаю вопрос: что, Совету Безопасности больше нечем заняться?

Мы уже на протяжении долгого времени слушаем заявления Российской Федерации, но в очередной раз сегодня господин докладчик подтвердил, что никаких доказательств и подкреплений этим заявлениям России не существует.

Мы сегодня вновь выслушали многочисленные обвинения, в том числе о разных патогенах, и о комарах. Интересно, как эти комары проводили бы различия между русскими и украинцами?

Джерело: https://t.me/cynic2020/7574

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