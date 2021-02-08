В ООН прогнозируют сокращение мировых запасов зерна до минимума за 5 лет

В то же время ожидается увеличение объемов мировой торговли зерновыми культурами

В 2021 году ожидается увеличение объемов мировой торговли зерновыми культурами и резкое сокращение общемировых запасов зерна.

Об этом сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

"Предварительные прогнозы по объему производства зерновых в 2021 году указывают на незначительный рост производства озимой пшеницы в Северном полушарии, обусловленный увеличением посевных площадей во Франции, Индии, России и США", — говорится в сообщении.

"Объем производства кукурузы в Южном полушарии, согласно прогнозам, несколько сократится в Аргентине и Бразилии по сравнению с рекордными показателями, но останется на уровне выше среднего. Благоприятны прогнозы производства в Южной Африке и соседних странах", — добавили в организации.

При этом потребление зерновых в мире в сезоне 2020–2021 годов прогнозируется на уровне 2761 млн т, что на 52 млн т выше уровня прошлого сезона. Главной причиной такого повышения является активное потребление фуражного зерна в кормовых целях в Китае. Ожидается, что в течение предстоящего года потребление пшеницы и риса в мире увеличится, соответственно, на 0,7% и 1,8%.

"Объем запасов зерновых в мире сократится на 2,2% и составит 801 млн т, что является самым низким показателем за последние 5 лет. В результате соотношение запасов зерна к его потреблению в мире снизится до 28,3%, достигнув самого низкого уровня за последние 7 лет", — прогнозируют в ФАО.

Там также отмечают, что обновленный прогноз отражает существенную корректировку в сторону понижения данных по запасам кукурузы в Китае.

В свою очередь объем торговли зерновыми в мире в сезоне 2020–2021 годов прогнозируется на уровне 465,2 млн т, что на 5,7% выше рекордного показателя предыдущего сезона. Это повышение объясняется крупными объемами закупок кукурузы со стороны Китая, прежде всего из США.

"Ожидается, что объем мировой торговли рисом продолжит расти и увеличится на 7,9% под влиянием дальнейшего увеличения объемов экспорта из Индии", — добавили в организации.

Ранее сообщалось, что экспорт украинских семян в страны Европейского союза в 2020 году вырос в 2,7 раза по сравнению с 2019 году в количественном выражении и в 1,8 раза в долларовом эквиваленте — до $3,1 млн.

Источник: delo.ua

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