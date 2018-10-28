В осенний призыв на службу отправились уже 860 призывников Харьковщины

Плановое задание по призыву для Харьковской области составляет 1500 призывников.

Об этом сообщил заместитель председателя ХОГА Александр Скакун во время селекторного совещания с участием представителей военкоматов, глав РГА и городских голов 26 октября, передает пресс-служба ХОГА.

Он отметил, что из них в ВСУ будет направлено 54% ​​призывников, 46% срочников укомплектуют Национальную гвардию, пограничную службу и спецслужбу транспорта.

На сегодня Харьковская область уже отправила в армию 861 призывника.

«Эта призывная кампания - не простая для области, учитывая, что плановые показатели были значительно увеличены по сравнению с прошлыми годами. Но и сроки проведения кампании также продлены. Харьковщина всегда имела лучшие показатели выполнения задач Генерального штаба по призыву», - сказал заместитель председателя ХОГА.

По информации, озвученной военным комиссаром Харьковского областного военного комиссариата Юрием Калгушкиным, согласно плану отправок, утвержденному Генштабом, последняя отправка из Харьковской области состоится 23 ноября.

По его словам, на данный момент работа проходит по плану.

Из областного бюджета были выделены средства на обеспечение призывников всем необходимым во время призыва и отправок в вооруженные подразделения.

Юрий Калгушкин также напомнил, что военнослужащие срочной службы к выполнению задач в зоне ООС не привлекаются.

За ними сохраняется рабочее место и заработная плата. Кроме того, при призыве им выплачивают 3,5 тыс. грн, а при окончании прохождения службы - около 2 тыс. грн.

Директор Департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами ХОГА Алексей Максимов, говоря об особенностях этого призыва, заметил, что почти половина срочников Харьковщины направляется в Нацгвардию и пограничную службу.

«Это подразделения с повышенными требованиями - к состоянию здоровья кандидатов, образованию, моральным качествам. Поэтому подходим к этому принципиально, отбор достаточно жесткий. Есть случаи, когда призывники выражали желание проходить службу в этих подразделениях, но им отказывали. Наша задача - не только выполнить плановые показатели, но и обеспечить армию качественно подготовленными молодыми специалистами», - рассказал Максимов.

Агентство Телевидения Новости