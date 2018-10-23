В ответ на мультики Путина США выходят из договора по ракетам средней дальности

Очередной удар в спину от друга Дональда. Трамп объявил о намерении вывести США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанного в 1987 году.

«Мы выйдем из соглашения, а потом будем разрабатывать вооружения», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов после выступления перед сторонниками в штате Невада. Трансляцию беседы Трампа с прессой вел телеканал Fox News.

В то же время, как отмечается в сообщении, Трамп подчеркнул, что такие разработки не будут вестись, если Россия согласится на заключение нового соглашения. Он пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона нарушает положения этого соглашения. «Россия не соблюдала соглашения, так что мы из него выйдем», - сказал он.

«Они нарушают соглашение уже много лет. Я не знаю, почему президент Обама не вел переговоры или же не вышел из договора», - добавил президент США.

«Нам придется разрабатывать такие вооружения до тех пор, пока Россия не придет к нам, пока Китай не придет к нам, все они не придут к нам и не скажут: «Давайте в самом деле поумнеем, и никто из нас не будет разрабатывать эти вооружения», - сказал Трамп. - Но, если Россия делает это, и Китай делает это, а мы придерживаемся соглашения, это неприемлемо».

Трамп подчеркнул, что «мы не допустим того, чтобы они нарушали соглашение о ядерном оружии и разрабатывали свое вооружение, в то время, как у нас возможности вести такие разработки нет».

Ранее американские СМИ сообщали, что советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в ходе переговоров в Москве на следующей неделе как раз намерен проинформировать о планах США выйти из ДРСМД.

Между тем по мнению ряда независимых наблюдателей выход США из договора, это ответ на путинские мультфильмы, показанные в рамках нагнетания военного психоза.

Путин снова сел в лужу. США использовали низкопробные мультфильмы о «несокрушимой мощи России» для решения вполне практических вопросов.

Москва вряд ли сможет «отыграть назад», так как в этом случае придется сообщить, что показанный пуск «Сармата» - это на самом деле всего лишь испытания, от которых до серийной модели может пройти от нескольких лет до бесконечности.

США, таким образом, с помощью путинских мультфильмов решают задачу перезапуска своей военной промышленности, и ликвидация сдерживающих ее договоров.

Трамп при этом набирает очки внутри страны. Он даёт работу и финансирование одному из столпов реальной американской экономики - ВПК. А это миллионы и миллионы благодарных американцев-избирателей, у которых появляется работа и устойчивая зарплата. Это укрепление позиций лично Трампа внутри республиканской партии и республиканской партии внутри страны - что перед выборами очень даже полезно, считают комментаторы.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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