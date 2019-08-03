В Париже возобновляют реставрационные работы в Соборе Парижской Богоматери

В Париже на следующей неделе, 12 августа, возобновят ремонтно-реставрационные работы в Нотр-Дам, которые были остановлены неделю назад.

Работы преравли в рамках мер безопасности из-за угрозы отравления рабочих свинцом, повышенный уровень которого, по данным ряда СМИ, был зафиксирован вокруг собора.

Префектура Парижа решила возобновить строительные работы, это произойдет на неделе, которая начнется 12 августа, сообщают парижские власти.

В префектуре отметили, что к этому времени смогут обеспечить всеми необходимыми средствами защиты рабочих, которые могут подвергаться воздействию свинца при проведении работ.

Ранее неправительственная экологическая организация Robin des Bois подала иск против властей из-за загрязнения свинцом территории вблизи собора. По мнению экологов, власть недостаточно действовала для гарантии безопасности здоровья местных жителей, а также скрыла истинную информацию об угрозе, которой жители подвергались сразу после пожара.

Между тем, парижские власти продолжают настаивать, что приняли все необходимые меры, проводили проверки и предоставляли населению всю информацию о потенциальной опасности.

Ранее в июле портал "Медиапар" опубликовал собственное расследование, в котором говорилось, что "уровень содержания свинца, зафиксированный в школах наряду с собором, иногда в десять раз превышает допустимый уровень".

В конце апреля префектура полиции Парижа сообщила о загрязнении свинцом территории, расположенной вблизи собора. В крови одного из детей, проживающих рядом с Нотр-Дамом, был зафиксирован повышенный уровень содержания этого вещества.

Загрязнение свинцом произошло во время пожара, поскольку в несущей конструкции собора и его шпилях содержался этот металл.

15 апреля в центре Парижа загорелся Собор Парижской Богоматери – одна из главных религиозных святынь и исторических достопримечательностей Франции.

16 апреля пожар потушили, на его ликвидацию потребовалось около 12 часов. В тушении пожара принимали участие около 500 пожарных. Крыша, шпиль и часы Нотр-Дам де Пари полностью уничтожены, несущие конструкции собора пожарным удалось спасти.

Ряд хранившихся в соборе реликвий, в том числе терновый венец Иисуса Христа, удалось спасти.

Агентство Телевидения Новости