В Пентагоне назвали суммы военной помощи Украине от США и союзников

США выделили около $40 млрд на военную помощь Украине, а союзники и партнеры — 27 млрд, сообщает пресс-служба Пентагона.

Оборонную помощь Украине в целом оказывают 53 союзника и партнера.

В Минобороны США отметили, что Штаты в процентах от валового внутреннего продукта занимают 13 место среди стран-союзников и партнеров, поддерживающих Украину.

«Большинство систем противодействия БПЛА, 155 мм артиллерийских снарядов, танков и бронетранспортеров предоставляют не США, а союзники и партнеры. Кроме того, союзники подготовили втрое больше украинских бойцов, чем США», — говорится в сообщении.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/18579

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