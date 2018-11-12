В Перми предложили установить в школах систему распознавания суицидальных наклонностей по взгляду

Издательство «Просвещение» совместно с «Лабораторией Касперского» создало систему «Взор» . Авторы утверждают, что система может распознать у школьников суицидальные наклонности по взгляду.

«Взор» разработан для повышения уровня безопасности детей. Система позволяет распознавать 90 учащихся в минуту с дальностью до полутора метров по радужной оболочке глаза. «Взор» способен диагностировать суицидальные наклонности или готовность создать криминогенную ситуацию. Актуальность использования системы объясняется происшествием в колледже Керчи, где студент устроил массовое убийство и покончил с собой.

Ректор Пермского государственного национального исследовательского университета Игорь Макарихин раскритиковал систему и отметил, что для её использования пока нет соответствующего законодательства. По его словам, создать систему хранения биометрических данных в школе или колледже невозможно.

Министр образования Пермского края Раиса Кассина сообщила, что в школе Перми «Мастерград» уже испытывается система распознавания лиц с разрешения родителей. Она работает с помощью электронных пропусков, которые есть у каждого ученика школы. На пропусках в цифровом виде записана фотография школьника, которая при сканировании пропуска попадает на компьютер охранника вместе с картинкой с камеры наблюдения. Далее компьютер определяет один и тот же человек на фотографиях или нет.

Министр Кассина отметила, что система срабатывает в 98% случаев. Эксперимент продлится до конца 2018 года, после чего можно будет распространить систему на школы всего края.

Источник: breakingmad.me

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