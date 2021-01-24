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В погранслужбе Польши назвали условие въезда в страну без отбывания карантина

В погранслужбе Польши назвали условие въезда в страну без отбывания карантина

Въезжающие в Польшу с 23 января могут не проходить обязательный десятидневный карантин при наличии подтверждения негативного теста на коронавирус, который был сделан в течение 48 часов перед пересечением границы.

Об этом заявил пресс-секретарь Бещадского отдела пограничной службы Польши Элжбета Пикор Укринформу 24 января. 

"Да, эта норма с субботы действует на границе. Несколько человек таким образом уже пересекло границу в пунктах пропуска Медика и Корчева", - сообщила Пикор.

Как отмечается, речь идет обо всех видах тестов, в том числе экспресс-тестах на антитела к COVID-19.

Ранее СМИ узнали, что британское правительство готовится ввести десятидневный карантин для всех въезжающих из стран с высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции.

 

Агентство Телевидения Новости

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