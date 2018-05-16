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В полиции назвали основную причину ЧП на арсенале в Балаклее

В полиции назвали основную причину ЧП на арсенале в Балаклее

В полиции назвали основную причину ЧП на арсенале в Балаклее.

Сегодня на пресс-конференции начальник  ГУНП в Харьковской области Олег Бех  подтвердил, что основной версией является халатность самих военных.

«О чем именно - брошенном окурке или чем-то еще говорить сложно, это сейчас устанавливают следователи, в том числе,  и следователи военной прокуратуры», - сказал Олег Бех.

При этом он отметил, что самовозгорание было практически невозможно, потому что сухой травы на месте происшествия не было.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: Балаклея

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