В полиции назвали основную причину ЧП на арсенале в Балаклее.

Сегодня на пресс-конференции начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех подтвердил, что основной версией является халатность самих военных.

«О чем именно - брошенном окурке или чем-то еще говорить сложно, это сейчас устанавливают следователи, в том числе, и следователи военной прокуратуры», - сказал Олег Бех.

При этом он отметил, что самовозгорание было практически невозможно, потому что сухой травы на месте происшествия не было.

Агентство Телевидения Новости