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В Польше не хотят видеть Путина из-за войны на Донбассе

В Польше не хотят видеть Путина из-за войны на Донбассе

В правительстве Польши считают, что участие президента РФ Владимира Путина в мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, неуместно. Причина такого решения – Москва осуществляет вооруженную агрессию против своих соседей.

Так прокомментировал отказ приглашать Путина заместитель премьер-министра Польши Яцек Сасин, пишет «Польское радио».

«Путин является лидером страны, которая осуществляет вооруженную агрессию против своих соседей и будет неуместным отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши при участии лидера, который сегодня теми же методами относится к своим соседям», — сказал он.

В этом году на годовщину начала Второй мировой войны польские власти пригласили лидеров стран НАТО, Европейского Союза и Восточного партнерства.

Заместитель премьер-министра Польши Яцек Сасин также подтвердил, что на мемориальных мероприятиях 1 сентября в Варшаве будет президент США.

«Обязательно будет президент Трамп, это уже подтверждено. Будут и другие лидеры, сейчас мы подтверждаем их визиты», — сказал он.

В Варшаве ждут приезда не менее десяти мировых лидеров. Кроме президента США, надеются на прибытие канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Источник: sprotyv.info

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