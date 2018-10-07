В Польше обнаружили элементы советских атомных баз

Атомные советские базы в Польше не были искусно замаскированы, а на их территории проживали даже семьи военных с детьми

Это удалось выяснить археологу доктору Гжегожу Кяршису, сообщает Onet.pl. Неизвестные теперь элементы советских баз удалось выявить благодаря анализу разведывательных материалов ЦРУ.

В 1969 году на территории Польши было создано три больших склада ядерного оружия – в Темплеве, Бжежнеке-Колонии и Подборску. Их основным элементом было монументальное, вкопанное на несколько метров в землю бетонное укрытие, предназначенное для сохранения атомных боеголовок. До начала 1990-х годов информация о них была строго засекречена.

"В течение нескольких десятилетий со времени раскрытия существования баз эти объекты обросли легендами, о них издавалась многочисленная, часто непроверенная информация, которую я решил проверить", - пояснил ученый.

Например, утверждалось, что базы были прекрасно замаскированы от шпионских спутников. Однако анализ рассекреченных изображений американских спутников Corona i HEXAGON показали обратное – главные элементы баз, а также подъездные пути и вертолетные площадки – прекрасно видно на спутниковых снимках.

Благодаря аэрологическому лазерному сканированию исследователь обнаружил ранее неизвестные элементы баз – канавы, которые окружали все три объекты, а также укрытия для автомобилей для транспортировки боеголовок. Некоторые из них почти незаметны невооруженным глазом.

Благодаря этому методу ему удалось воссоздать маршрут советских стражей, которые патрулировали засекреченные объекты.

Исследователь также выяснил, что на базах военные жили вместе с семьями, у них даже был детский сад, а возле домов разбиты сады и содержался скот.

Источник: espreso.tv

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