В Польше планируют построить новый военный объект, на котором будет храниться американская техника. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, информирует The Wall Street Journal.

Новое хранилище начнут строить в районе аэродрома в Повидзе уже этим летом. На нем будут храниться американские бронированные машины, вооружения и боеприпасы, нужные, чтобы дать отпор России, подчеркивает издание

Стоимость строительства оценивается в $260 млн. Объект необходим для укрепления военного присутствия США в Польше, объяснил Столтенберг.

Всего планируется строительство пяти таких хранилищ, в том числе в Германии и Бенилюксе — для быстрого развертывания войск США в Европе в случае необходимости.

Напомним, ранее группа ИС сообщала о том, что Польша отказалась приглашать Путина на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны.

Источник: sprotyv.info

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