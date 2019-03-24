Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:28
Просмотров: 58

В Польше построят новое хранилище техники НАТО

В Польше построят новое хранилище техники НАТО

В Польше планируют построить новый военный объект, на котором будет храниться американская техника. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, информирует The Wall Street Journal.

Новое хранилище начнут строить в районе аэродрома в Повидзе уже этим летом. На нем будут храниться американские бронированные машины, вооружения и боеприпасы, нужные, чтобы дать отпор России, подчеркивает издание

Стоимость строительства оценивается в $260 млн. Объект необходим для укрепления военного присутствия США в Польше, объяснил Столтенберг.

Всего планируется строительство пяти таких хранилищ, в том числе в Германии и Бенилюксе — для быстрого развертывания войск США в Европе в случае необходимости.

Напомним, ранее группа ИС сообщала о том, что Польша отказалась приглашать Путина на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: нато, польша

Читайте ещё:

Членство в НАТО дозволить нам збільшити місцеві бюджети розвитку – Президент
20.03.2019 08:36    99
До 2023 року Україна готова буде подати заявку на вступ у ЄС і НАТО
18.03.2019 06:25    126
Порошенко планирует уже в этом году на саммите НАТО поставить вопрос о ПДЧ для Украины
17.03.2019 10:45    154
ГИБРИДНАЯ ВОЙНА. Президент Польши: Россия устраивает военные провокации против альянса НАТО
16.03.2019 08:20    139
В НАТО заявили, что поддерживают возможность вступления Украины в Альянс
15.03.2019 11:30    145
Президент про інтеграцію України до ЄС і НАТО: Ми остаточно визначили свій шлях – шлях розвитку
01.03.2019 08:06    127
На Хмельниччині триває Advance-курс з підготовки спецпризначенців відповідно до стандартів НАТО
01.03.2019 07:48    121
Президент про стратегічну мету України: Не пізніше 2023 року подати заявку на членство в Євросоюзі і отримати План дій щодо членства в НАТО
26.02.2019 06:03    167
Ми захистили країну від знищення та розшматування, і Україна рухається в ЄС і НАТО – Президент на Львівщині
24.02.2019 06:29    146
В НАТО назвали преступными угрозы Путина нацелить ядерные ракеты на Европу
22.02.2019 08:45    153
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 