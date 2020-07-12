В Польше проходит второй тур выборов президента

В Польше началось голосование во втором туре президентских выборов. Более чем 27 тысяч избирательных участков открылись в 08:00 воскресенья, 12 июля. Они будут работать до 22:00.

Проголосовать могут около 30 млн поляков, из которых 520 тысяч – за границей. Они должны поставить знак Х напротив фамилии одного из двух кандидатов – действующего польского лидера Анджея Дуды или оппозиционного кандидата от Гражданской платформы и мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

Предварительные итоги голосования на основании экзитполов станут известны сразу же после закрытия избирательных участков. Официальные итоги Государственная избирательная комиссия объявит в течение 48 часов.

На участках действуют усиленные санитарные меры. Между членами избирательных комиссий, регистрирующих граждан, должна соблюдаться дистанция не менее 1,5 м. Более 200 тысяч их сотрудников обеспечены защитными масками и перчатками. На одного человека должно приходиться не менее 4 кв. м свободной площади.

Все граждане, находящиеся в помещении участка, должны закрывать рот и нос маской или платком. В момент проверки документов маску можно буквально на секунду снять. На входах установлены средства для дезинфекции рук. Избирком просит людей приносить свои авторучки, а также бутылку воды на случай длительного ожидания возможности проголосовать.

Как известно, 28 июня Дуда победил в первом туре, набрав 43,5% голосов.

Рафал Тшасковский был вторым с 30,5%. Явка составила 64,5%.

Перед вторым туром последние соцопросы показали, что Тшасковский опережает Дуду на 2%.

Агентство Телевидения Новости