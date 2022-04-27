В поселок под Харьковом нужны врачи
Коммунальному заведению охраны здоровья в поселке Буды срочно нужны специалисты. Размер заработной платы - 20 тыс. гривен, сообщили в Харьковском областном центре занятости.
Кому предлагают работу:
● семейный врач;
● врач-акушер-гинеколог;
● врач-хирург;
● врач-отоларинголог.
За подробной информацией желающих получить работу просят обращаться к специалисту Харьковского районного филиала Харьковского областного центра занятости по телефону: (050) 740 71 81 (Елена Андреевна).
Напомним, в Харькове 80% поликлиник не прекратили работу с начала войны. Как сообщает "Суспільне", среди таких заведений - и поликлиника на севере Харькова.
"У нас сохранились основные направления деятельности - это семейная медицина, работа врачей-терапевтов с нашими декларантами, а также узкие специалисты. У нас работают хирурги, травматологи, врачи-эндокринологи. Также есть ЛОР, рентген-служба, медицинская лаборатория", - рассказал директор поликлиники Максим Бабак.
По его словам, записаться к врачу можно по звонку или через систему Helsi. Расписание приемов меняется, однако уточнить информацию можно в регистратуре. Врачи также предоставляют онлайн-консультации. В заведении проводят вакцинацию против коронавируса. Кроме того, медицинские бригады выезжают в бомбоубежища или в метро, где скрываются от обстрелов люди, там проводят осмотры от 55 до 100 человек.
Источник: sq.com.ua
Автор: Гололобова Мадина