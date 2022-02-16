В правительстве утверждают, что самая крупная в истории Украины кибератака на госорганы не удалась

Во второй половине 15 февраля «ПриватБанк» и «Ощадбанк» в течение нескольких часов подвергались DDoS-атаке. Некоторые сервисы, в том числе банкоматы и терминалы самообслуживания, не работали. Пользователи также жаловались на перебои в работе мобильных приложений банков. Также 15 февраля исчез доступ к сайтам Минобороны, ВСУ и ряду других правительственных порталов.

Эта DDos-атака стала самой большой в истории Украины. Нацполиция открыла по этим фактам уголовные производства. Сегодня министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подчеркнул, что кибератака на банки и правительственные учреждения не удалась, личные данные и средства граждан, государства и украинского бизнеса на банковских счетах были защищены и сохранены, сообщает hromadske.ua.

Глава МВД подчеркнул, что подразделения киберполиции находятся в максимальной готовности для отражения кибератак. «Вчера произошла одна из самых масштабных кибератак. Попробовали «завалить» сайты государственных органов, в который раз атаковать приложение «Дія» и крупнейшие банки Украины… Эту попытку не удалось осуществить!» — сказал министр.

Он заверил, что в настоящее время приложение «Дія», государственные банки и правительственные сайты работают беспрепятственно.

Дополнено в 14:44. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге сообщил, что эта DDos-атака является самой большой в истории Украины, а стоимость ее проведения составляет миллионы долларов.

В СНБО также отметили, что атака произошла для информационно-психологического давления. Финансовые потери она не нанесла.

Напомним, в Минобороны сообщали, что DDos-атака на сайт ведомства утром 16 февраля продолжалась, но ее успешно отражают, а сам сайт работает.

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