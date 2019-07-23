В префектуре Фукусима впервые после аварии на АЭС открылся пляж

Пляж Китайзуми (Kitaizumi) в городе Минамисома близ АЭС "Фукусима-1" открылся впервые с момента аварии в марте 2011 года.

Некоторые районы океана вблизи этого места хорошо известны любителям серфинга. В день открытия пляжа японская ассоциация серфинга провела соревнование.

"Чтобы развеять вредные слухи (о радиации – ред.) мы попытались сделать этот пляж одним из самых безопасных в Японии… В будущем мы надеемся провести здесь международное соревнование по серфингу", - заявил 49-летний житель города Масахиро Нишизава (Masihiro Nishizawa).Он сыграл центральную роль в организации соревнования и в работе над тем, чтобы пляж стал безопасным для посещения жителей.

Также на побережье состоялось соревнование по пляжному волейболу. Кроме того, ко дню возобновления работы пляжа был сооружен волнолом и создан общественный парк.

Испытания, проведенные властями префектуры Фукусима в мае, подтвердили, что количество радиации в воздухе и качество воды были такими же, как до катастрофы.

Авария на АЭС "Фукусима-1" была признана крупнейшей за 25 лет после катастрофы в Чернобыле. После землетрясения магнитудой 9,0 гигантская волна высотой 15 метров затопила энергоблоки станции, вызвала отключение их электроснабжения, что привело к остановке системы охлаждения реакторов. На первом, втором и третьем реакторах ядерное топливо расплавилось и скопилось на дне защитной оболочки. На первом, третьем и четвертом энергоблоках взрывы образовавшегося водорода повредили или полностью уничтожили крыши. Это привело к утечкам радиации и загрязнению обширной территории в районе станции.

Ранее ЭлектроВести писали, что энергетическая компания Tepco впервые после аварии на АЭС «Фукусима-1» провела контактные эксперименты с расплавленным ядерным топливом, которое скопилось на дне защитной оболочки второго реактора.

Также в Японии начали извлекать топливные стержни в третьем реакторе атомной электростанции «Фукусима-1». Работы ведутся с помощью крана и манипулятора с дистанционным управлением.

Источник: elektrovesti.net

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