В прифронтовому містечку вулиці назвали на честь загиблих українських героїв: подробиці

У прифронтовому містечку Зайцеве вулиці перейменували на честь військових ЗСУ, а також вбитих громадських активістів і патріотів. Про це йдеться у повідомленні військово-цивільної адміністрації селища.

Вулиця Артемівська була перейменована на честь Дмитра Годзенка — старшого сержанта Збройних сил України. Служив у 17-му батальйоні 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ. У вересні 2015 року Дмитро Годзенко під час бою зазнав важких осколкових поранень у Майорську. Після недовготривалого лікування, не дочекавшись видужання, повернувся в зону АТО в Зайцеве. Загинув в Зайцевому 31 березня 2016 року під час мінометного обстрілу, за день до своєї демобілізації.

Вулиця Дибенка перейменували на честь Степана Чубенка — 16-річного патріота, якого жорстоко вбили бойовики. Він брав участь в мітингах на підтримку цілісності України, які проводилися в Краматорську. Під час обстрілу він допомагав спускатися в притулок літнім людям. Ризикуючи життям, Степан зняв з міської площі прапор «ДНР».

У липні 2014 хлопець повертався з Києва до рідного Краматорська, проте в Донецьку його схопили бойовики так званої «ДНР». За однією з версій, терористи виявили у підлітка стрічку синьо-жовтого кольору і шарф футбольного клубу «Карпати». Степана вивезли в селище Горбачево-Михайлівка, де кілька днів жорстоко катували, а потім розстріляли.

Вулиця Загорського перейменована на честь Володимира Рибака — депутат Горлівської міської ради, який був викрадений, а потім убитий бойовиками. Він був одним з небагатьох, хто не приховував своєї проукраїнської позиції та активно і відкрито виступав проти захоплення Горлівки проросійськими силами.

На честь Дмитра Красногрудя в Зайцевому була перейменовав вулиця Руднєва. У 93 бригаді Холодний Яр він був командиром розвідки мотопіхотного батальйону. Надалі був командиром розвідувального взводу 137-го окремого батальйону 35-ої бригади морської піхоти.

Загинув 13 липня 2020 року під час виконання бойових завдань у зоні проведення ООС у районі Зайцевого. Зазнав численних осколкових поранень внаслідок вибуху невідомого пристрою.

Вулиця Лаціса перейменували на честь Ярослава Журавля — служив у 20-му окремому мотопіхотному батальйоні 93 бригади Холодний Яр, в 35-ту окрему бригаду морської піхоти розвідник перевівся із 93 бригади Холодний Яр разом зі своїм, нині загиблим, командиром Дмитром Красногрудем.

Ярослав був у групі з саперів та представників СЦКК, які вирушили забирати тіло командира розвідувального Дмитра Красногрудя, що підірвався на міні. В евакуаційній групі, яку спорядили 13 липня, сержант Журавель йшов першим. Російські терористи почали обстрілювати групу евакуації, незважаючи на «режим тиші», узгоджений через ОБСЄ.

Опісля обстрілу поранений Ярослав залишився на полі бою без допомоги. Три дні поспіль росіяни не давали проводити пошукову операцію. Спочатку його бачили із дрона української розвідки, однак вже приблизно 16 липня стало зрозуміло, що сержант загинув від поранень.

Вулиця Полетаєва перейменована на честь Данила Дідіка — 15-річного громадського активіста, який став жертвою теракту під час Маршу єдності в Харкові в лютому 2015 року.

Источник: sprotyv.info

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