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В проекте госбюджета-2020 ничего нет, что обещали "Слуги народа"

В проекте госбюджета-2020 ничего нет, что обещали Слуги народа

Фракция "Европейская Солидарность" не будет голосовать за проект Госбюджета-2020, если в нем не будет учтено большинство поправок, внесенных различными фракциями Верховной Рады.

Об этом сказала в комментарии журналистам депутат фракции Нина Южанина.

"Я сегодня вспомнила эти обещания, которые, начиная с апреля, мы давали своим избирателям. Особенно меня интересовали пункты, под которыми подписались "Слуги народа", в частности относительно введения налога на выведенный капитал, уменьшение налоговой нагрузки на фонд заработной платы. Я констатирую, что в проекте закона о Госбюджете Украины на 2020 год ничего не заложено с того, о чем мы говорили и точно обещали "Слуги народа". Я считаю, что если не будет учтено большинство поправок, которые подавали все фракции, и "Европейская Солидарность" в том числе, то голосования за этот бюджет не будет, с нашей стороны так точно", - подчеркнула Нина Южанина.

Источник: prm.ua

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Темы: бюджет, рада

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