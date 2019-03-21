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В промзонах Харькова будут отлавливать собак

В промзонах Харькова будут отлавливать собак

КП "Центр обращения с животными" объявило акцию "Остановим весенний догги-бум вместе!".

Об этом сообщили в КП. Акция предполагает скидки на стерилизацию собак, обитающих на территориях предприятий.

Как сообщили в центре обращения с животными, отлов собаки, доставка ее в клинику, содержание в стационаре и возврат к месту отлова будет бесплатным. Заплатить нужно только за стерилизацию и регистрацию животного — 700-900 грн. (в зависимости от веса животного). При наличии пенсионного удостоверения стерилизация собаки проводится по льготной цене — 400 грн. Обязательное условие - собака должна содержаться в вольере или на привязи в будке. Запись по телефонам: +38 094 854 97 11, +38 050 786 79 55, +38 067 920 79 04.

Кроме этого, в центре заявили, что отлов бездомных собак теперь, в основном, будет проводиться в промзонах. Там прикармливают бездомных животных, используя их для охраны, но при этом допуская бесконтрольное размножение.

Источник: sq.com.ua

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