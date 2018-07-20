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В Раде зарегистрировали законопроект об "удешевлении электроэнергии", отменяющий формулу "Роттердам+"

В Раде зарегистрировали законопроект об удешевлении электроэнергии, отменяющий формулу Роттердам+

В парламент внесен законопроект “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно удешевления электроэнергии”, отменяющий так называемую формулу “Роттердам+” при расчете тарифов.

Соответствующий законопроект №8626, поданный 14 народными депутатами, зарегистрирован в Верховной Раде 18 июля, передает БизнесЦензор.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроект предлагает снизить ставку акцизного налога на электроэнергию с 3,2% до 0,1%, при этом увеличив ставки рентной платы за пользование недрами для добычи угля до 5%. От уплаты ренты до 2025 года будут освобождены убыточные шахты государственной формы собственности.

“Это даст дополнительно около 3 млрд грн доходов в год в государственный бюджет. Вместе с тем, предлагается предусмотреть освобождение от уплаты ренты для убыточных шахт, которые на сегодня являются государственной формы собственности и добывают около 10% украинского угля. Остальные 90% отечественного угля добывается частными высокодоходными шахтами”, — указывают авторы документа.

Законопроект также предусматривает механизм справедливого расчета фактической цены реализации энергетического угля с целью недопущения использования офшорных компаний для минимизации начислений рентной платы за уголь.

Авторы также указывают, что экспортная цена за кВт-ч электроэнергии ниже, чем цена для украинских потребителей. Так, по данным Госкомстата, в 2017 году средняя стоимость экспорта электроэнергии составила 1,21 грн за кВт-ч. При этом, для украинских предприятий оптовая цена электроэнергии в 2017 году составляла в среднем 1,35 грн за кВт-ч. Весь экспорт украинской электроэнергии осуществляется на сегодня с «Бурштынского острова», энергохолдингом ДТЭК.

В законе “Об электроэнергетике” авторы документа предлагают установить формулу расчета цены на уголь, используемый ТЭС для генерации электроэнергии, а также предусмотреть возможность для импорта электроэнергии в Украину из других стран, исключая Россию.

Формула есть, но не «Роттердам+»

В пояснительной записке отмечается, что законопроект предусматривает урегулирование формула тарифообразования “Роттердам+”, раскритикованной, в том числе Еврокомиссией.

“В данном законопроекте предлагается сохранить формульный подход, но формулу “Роттердам+” изменить на формулу “0,9 * Роттердам”. Таким образом будет высвобождено более 15 млрд грн в год, что позволит снизить цену электроэнергии и направить соответствующие средства для нужд развития энергетической отрасли”, — подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы указывают, что в подавляющем большинстве на теплоэлектростанциях используется уголь отечественного производства. Так, в 2017 году лишь около 20% угля (антрацит) импортировалось, из них около 5% — морским путем (основной импорт осуществлялся из РФ).

Поэтому, по мнению разработчиков законопроекта, применение ко всему углю формулы с учетом его доставки из портов Нидерландов является неоправданным. Кроме того, поскольку в Роттердаме формируется индекс угля с содержанием серы менее 1%, а в Украине сжигается уголь с содержанием серы почти 2%, то предлагается учета разницы в качестве с помощью понижающего коэффициента 0,9.

Как известно, НАБУ расследует решения Национальной комиссии во вопросам регулирования рынка энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в интересах энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова.

Источник: elektrovesti.net

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