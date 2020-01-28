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В Раде зарегистрирован законопроект о запрете мобильных телефонов в школах

В Раде зарегистрирован законопроект о запрете мобильных телефонов в школах

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2792, который предлагает запретить использование мобильных телефонов и других устройств, имеющих подключение к интернету, поскольку они мешают получать образование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

"Законопроект разработан с целью помочь детям сосредоточиться на занятиях, научиться общаться друг с другом и сократить использование социальных сетей. Также запрет на использование гаджетов с доступом к сети интернет позволит сократить случаи интернет-буллинга, а также окончательно решит вопрос с кражами дорогих аппаратов", - говорится в тексте пояснительной записки.

Отмечается, что все это делается для того, чтобы научить детей самостоятельно ограничивать время, которое они тратят на социальные сети и онлайн-игры.

Однако окончательное решение будут принимать директора школ.

Источник: censor.net.ua

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