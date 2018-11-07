В районе Светлодарской дуги ликвидировали разведгруппу боевиков (видео)

В районе Светлодарской дуги разведгруппа боевиков решила выдвинуться вперед, но получила ответ от бойцов ООС.

Об этом сообщают волонтеры фонда "Вернись живым" и публикуют соответствующее видео.

"Почувствовав себя невидимыми, они выдвинулись вперед, чтобы, судя по всему, провести разведку. Все это время за передвижением "гостей" наблюдали наши военные", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военные открыли огонь из гранатометов.

"Результат – на видео", - добавили волонтеры.

Ранее украинский волонтер Юрий Мысягин показал, как четко работала боевая группа К-2 54-й бригады по позиции боевиков "Мусорник", расположенной на Светлодарской дуге.

Агентство Телевидения Новости