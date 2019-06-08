В рамках Програми НАТО-Україна звільнені в запас військовослужбовці стали фахівцями з менеджменту перевезень і логістики

В Одесі, на базі 59-го Будинку офіцерів відбулось урочисте закриття курсів «Менеджмент перевезень і логістика». Курси проводились у рамках програми НАТО-Україна з перепідготовки військовослужбовців із залученням фахівців навчального центру громадської організації «Ліга офіцерів».

Навчання здійснювалось протягом трьох місяців у м. Чорноморськ та було зорієнтовано на військовослужбовців, які після звільнення в запас планують працевлаштуватися у цивільному житті. Попередній досвід проведення подібних курсів засвідчив, що така перепідготовка не лише виконує функцію навчання, але й значно полегшує звільненим в запас військовослужбовцям подолати психологічний бар’єр на шляху до цивільного життя.

Мета Програми НАТО-Україна — підтримка нашої держави у питаннях соціальної адаптації кадрових військовослужбовців. Сьогодні Програма надає можливість пройти підготовку за такими напрямками як менеджмент, англійська мова, економіка малих підприємств, радіоелектроніка, дизайн, інформаційні технології, охорона, навігація маломірних суден тощо. Навчання проводиться на базі українських навчальних закладів та тренінгових інституцій.

На урочистому закритті курсів були присутні менеджер програми НАТО-Україна Крістофер Штаудт, представники Командування ВМС ЗС України, Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції і громадськості. Після завершення курсів 23 слухачі отримали відповідні сертифікати встановленого зразка.

‒ Для нас дуже важливо, що всі успішно пройшли навчання, отримали нові знання. Це дозволить їм в майбутньому реалізувати себе на цивільному ринку праці. Бюджет Програми НАТО-Україна на 2019 рік передбачає провести перепідготовку близько 900 слухачів. Всього за період реалізації цього міжнародного проекту понад 10 тисяч військовослужбовців пройшли перепідготовку та отримали нову спеціальність, ‒ відмітив менеджер програми НАТО-Україна Крістофер Штаудт.

Слід зазначити, що у цей день, в рамках цього ж проекту було відкрито черговий етап навчання військовослужбовців ЗС України військових частин, які дислокуються в с. Дачне Одеської області.

Інформаційна редакція Інформагентства Міноборони (м. Одеса)

Источник: mil.gov.ua

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