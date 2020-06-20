В рамках ремонта ККЗ “Украина” там сделали места для людей с инвалидностью и новую акустику

В саду Шевченко продолжается реконструкция кино-концертного зала «Украина».

По данным Харьковского горсовета, за год ремонта в кино-концертном зале «Украина» обновили фасад, вставили новые окна, отреставрировали панно на входе, а в середине здания заменили все коммуникации, в том числе обустроили места для внутренних туалетов. Сейчас продолжаются работы по отделке зрительного зала и гримерных для артистов, которые теперь будут оснащены душевыми.

«Для комфорта зрителей все театральные кресла теперь будут новые, с мягким покрытием. Для людей с особыми физическими возможностями в зале отвели отдельные зрительские места… Раньше артистам не хватало «задника», теперь будет оборудовано три плана кулис, появится штакетное хозяйство, на которое можно вешать любое звуковое и световое оборудование», – отметила директор Харьковского городского центра досуга молодежи Алена Леонова.

В ходе ремонта строители стараются в деталях сохранить первоначальный вид здания, но при этом привнести новые дизайнерские решения для улучшения акустической мощности и оживления киноконцертного зала.

«Я с гордостью могу сказать, что в ККЗ «Украина» одна из лучших акустик не только в Харькове, но и в Украине, и сегодня мы еще ее улучшили. В частности, был сделан специальный акустический расчет, стены и потолок зала были оборудованы звукопоглощающими панелями, которые позволят еще более улучшить звучание артистов, а зрителям – получить еще большее удовольствие от музыки», – подчеркнула директор центра досуга.

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

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