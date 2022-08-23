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В разведке предупредили о провокациях рашистов на День Независимости Украины

В разведке предупредили о провокациях рашистов на День Независимости Украины

ГУР МО Украины призывает украинцев быть особенно осторожными 24 августа из-за угрозы ракетных ударов и провокаций со стороны России.

«Воздушная тревога – это серьезный сигнал, все с ним должны считаться. Особенно 23 и 24 августа – это не просто слова, нужно быть особенно осторожными», – заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

«Есть повышенная угроза ракетных ударов и других провокаций, как внутри страны, так и за пределами. Россия и путинский режим атаковали независимость Украины и независимую Украину. Они действительно помешаны на датах и символах, поэтому логично было бы быть предупрежденными и готовыми к тому, что и День в независимости будут атаки. Украина к этому готова. То, что у россии остается большое количество ракет – пусть и не высокоточных, но беды они могут наделать еще много. Это не сломит ни дух, ни волю к сопротивлению», - отметил Юсов.

#ГУР #разведка #24августа

Джерело: https://t.me/infosprotyv/1501

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