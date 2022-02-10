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В РФ более 75% учителей имеют оклад ниже минимального размера оплаты труда: опубликованы данные
В Российской Федерации более, чем 75% учителей имеют оклад ниже минимального размера оплаты труда. Об этом свидетельствуют данные Минпросвещения РФ, представленных на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, сообщает издание The Insider.
«76% учителей имеют ставку заработной платы (оклад) ниже МРОТ», — следует из данных Минпросвещения РФ. Данные представлены за декабрь 2021 года.
МРОТ в 2021 году составлял 12,8 тысячи рублей.
Минпросвещения отмечает, что в регионах применяются различные подходы к оплате труда учителей, из-за чего возникает «непрозрачность начисления надбавок и принципов учета различных выплат».
Источник: sprotyv.info
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