В РФ более 75% учителей имеют оклад ниже минимального размера оплаты труда: опубликованы данные

В Российской Федерации более, чем 75% учителей имеют оклад ниже минимального размера оплаты труда. Об этом свидетельствуют данные Минпросвещения РФ, представленных на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, сообщает издание The Insider.

«76% учителей имеют ставку заработной платы (оклад) ниже МРОТ», — следует из данных Минпросвещения РФ. Данные представлены за декабрь 2021 года.

МРОТ в 2021 году составлял 12,8 тысячи рублей.

Минпросвещения отмечает, что в регионах применяются различные подходы к оплате труда учителей, из-за чего возникает «непрозрачность начисления надбавок и принципов учета различных выплат».

Источник: sprotyv.info

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