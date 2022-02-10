Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:17
Просмотров: 129

В РФ более 75% учителей имеют оклад ниже минимального размера оплаты труда: опубликованы данные

В РФ более 75% учителей имеют оклад ниже минимального размера оплаты труда: опубликованы данные

В Российской Федерации более, чем 75% учителей имеют оклад ниже минимального размера оплаты труда. Об этом свидетельствуют данные Минпросвещения РФ, представленных на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, сообщает издание The Insider.

«76% учителей имеют ставку заработной платы (оклад) ниже МРОТ», — следует из данных Минпросвещения РФ. Данные представлены за декабрь 2021 года.

МРОТ в 2021 году составлял 12,8 тысячи рублей.

Минпросвещения отмечает, что в регионах применяются различные подходы к оплате труда учителей, из-за чего возникает «непрозрачность начисления надбавок и принципов учета различных выплат».

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

МЗС Польщі: немає згоди на те, щоб віддати Україну в сферу впливу Росії
Сегодня 09:47    74
10 лютого 2015 року: обстріл Краматорська зі «Смерчів»
Сегодня 09:16    102
Украина, Грузия и Молдова имеют такие же права на безопасность, как Россия – Госдеп
Сегодня 09:12    110
Як погода може вплинути на плани нападу Росії
Сегодня 09:01    156
Попри війну Україна та Росія торік наростили обсяги торгівлі
Сегодня 07:43    134
Паспорти — тільки працездатним жителям: РФ не хоче надавати своє громадянство пенсіонерам з ОРДЛО
Сегодня 07:26    147
Лютневі військові навчання Росії та Білорусі: що про них відомо, а що ні
Сегодня 07:17    142
Нафтогаз надає Єврокомісії роз’яснення та пропозиції в межах розгляду скарги про зловживання Газпрому — Юрій Вітренко
09.02.2022 09:44    185
Инфраструктура ОРДО: оккупанты режут цеха «Стирола» на зарплаты
09.02.2022 09:32    249
Угода у 66 мільярдів доларів між Nvidia та розробником процесорів Arm зірвалась
09.02.2022 09:09    206
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 