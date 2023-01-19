В рф готуються до нової хвилі мобілізації – під прицілом військкоматів жителі москви, вводиться заборона збиратися групами понад 20 людей

Передбачається, що нова хвиля мобілізації в рф характеризуватиметься підвищеною увагою до населення так званих “центральних регіонів”. Зокрема, на підприємства столиці рф прибувають групи співробітників військкоматів для проведення “агітаційних заходів” серед працівників. Заходи супроводжують моральним тиском та, подекуди, залякуванням людей. Відзначається, що найбільший інтерес воєнкомів викликають чоловіки віком 40-55 років, які відслужили строкову службу в армії та мають певні військові спеціальності.

Посилюється агітаційна робота, спрямована на іноземних громадян. В першу чергу це стосується мігрантів з колишніх республік срср. Наразі чоловікам призовного віку, які звертаються в органи влади для отримання громадянства рф, пропонується підписати контракт на проходження військової служби. Після цього питання надання громадянства вирішується автоматично.

Одночасно чиниться тиск на власників комерційних підприємств та приватних підприємців. Їх змушують робити “добровільні” пожертви на користь збройних сил рф. Розміри “добровільних внесків” визначаються на розсуд “інспекторів”. Подекуди розміри таких поборів сягають кількох мільйонів рублів. Це, в свою чергу, примушує підприємців зменшувати витрати на розвиток бізнесу та зарплати співробітників. В багатьох випадках власники бізнесів вимушені скорочувати кількість утримуваних закладів та об’єм послуг.

Ще один вид “повинності” для москвичів – участь у “добровольчих патрулях”. Для цього формуються групи з 3-5 людей, які патрулюють центральні вулиці, площі, місця поблизу станцій метро та великих торгових центрів. Їхнє завдання – запобігати можливому скупченню людей задля недопущення можливих протестних акцій. Згідно отриманих інструкцій “підозрілими” вважаються будь-які групи понад 20 осіб.

Джерело: gur.gov.ua

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