В РФ могут ввести семидневную рабочую неделю: в Госдуме выступили с предложением

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев заявил, что ради восстановления экономики в Российской Федерации нужно ввести семидневную рабочую неделю. Об этом сообщает издание GuildHall.

По его мнению, идея сократить рабочую неделю до четырех дней, вброшенная в информационное пространство от лица зампреда СовБеза Дмитрия Медведева, не имеет под собой никаких оснований.

«Нам не о четырехдневной рабочей неделе надо думать, а о продленке. О том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать, но вытащить страну из разрухи», – сказал депутат, добавив, что «страна разваливается на части, а мы думаем, как не работать совсем».

Уменьшение числа рабочих дней, по словам Арефьева, сделает российскую продукцию неконкурентоспособной.

«Если человек не работает, то прибавочной стоимости нет, и, естественно, зарплаты тоже нет. Каким образом это можно сделать? За счет увеличения себестоимости? Можно увеличить себестоимость, но тогда наша продукция будет не востребована», – сказал депутат.

Он добавил, что услуги и продукция российского производства и «и так не востребованы из-за того, что у нас 20% НДС».

7-дневная рабочая неделя без выходных дней (56 часов в неделю) приблизит общую трудовую нагрузку на российских граждан с показателям Второй мировой войны.

С 1940 года в России действовала 6-дневка с 8-часовым рабочим днем, который указом о мерах на период военного времени мог быть увеличен на 1-3 часа в день.

Как следует из данных Росстата, ускорение инфляции в России в начале года привело к снижению пенсий в РФ в реальном выражении: в феврале 2021 года — на 0,1% в годовом сравнении, в марте — на 0,2%, в апреле — на 0,1%, а в мае уже на 0,5%.

Источник: sprotyv.info

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