В рф отказываются брать на работу депортированных мариупольцев

В российской федерации насильственно депортированные оккупантами украинцы испытывают острые проблемы материального характера.

Об этом, как сообщает издание Остров со ссылкой на российские СМИ, украинцы рассказали уполномоченному по правам человека в Псковской области рф Дмитрию Шахову во время его визита в пункт временного размещения граждан, «эвакуированных» из Украины.

Граждане Украины пожаловались, что им не выплачивают обещанную единовременную выплату в 10 тысяч рублей, не помогают с трудоустройством, получением пенсий и обменом валюты.

В этом пункте временного размещения в Невельском районе Псковской области находятся 146 человек, в основном жители оккупированного города Мариуполя, в том числе 39 детей.

Источник: sprotyv.info

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