В РФ поддержали идею заменить гастарбайтеров зэками

Предложение о возможной замене трудовых мигрантов заключенными заслуживает обсуждения, считает глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев. Об этом он заявил «Интерфаксу».

«Если заключенным предложена работа, на которую они согласятся — пусть работают. Это не замена мигрантов. Если нужна рабочая сила — надо ее где-то брать, можно зарплату хорошую предлагать местным жителям, можно подумать о труде для осужденных, потому что далеко не во всех колониях есть цеха, возможность заработать», — сказал Фадеев.

По его словам, «это огромная проблема: здоровые мужики сидят в колониях, им нечего делать, и если будет разумно организован труд осужденных — почему нет».

«Как именно этот труд будет организован — это вопрос к ФСИН. Мы же в принципе сейчас говорим, пусть они предлагают организацию, дальше будем обсуждать. Пока нечего обсуждать. Если предложить им нормальную зарплату — почему нет? Во ФСИН сказали, что это не будет ГУЛАГ — имеется в виду, когда жестко, тяжелые условия работы — конечно, ничего подобного не будет, никаких нарушений действующего законодательства это предложение не предполагает», — отметил Фадеев.

Источник: znak.com

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