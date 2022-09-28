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В рф решили могилизировать рабочих, которые пытаются восстановить Антоновский мост в Херсоне
Предприятие из ленинградской области пожаловалось на призыв 50% сотрудников депутату госдумы Андрею Гурулеву.
В принципе, могли бы забирать всех – если воюют они так же, как «восстанавливают» Антоновский мост.
Да и зачем вообще нужны криворукие российские рабочие в украинском Херсоне???
#Антоновский_мост #Херсон #мобилизациярф
Джерело: https://t.me/infosprotyv/3491
Темы: війна, економіка, могілізація, росія