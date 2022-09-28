В рф решили могилизировать рабочих, которые пытаются восстановить Антоновский мост в Херсоне

Предприятие из ленинградской области пожаловалось на призыв 50% сотрудников депутату госдумы Андрею Гурулеву.

В принципе, могли бы забирать всех – если воюют они так же, как «восстанавливают» Антоновский мост.

Да и зачем вообще нужны криворукие российские рабочие в украинском Херсоне???

#Антоновский_мост #Херсон #мобилизациярф

Джерело: https://t.me/infosprotyv/3491

Новости портала «Весь Харьков»