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В рф розпочалися облави через ухиляння від мобілізації

В рф розпочалися облави через ухиляння від мобілізації

В російській федерації організовують облави через масове ухиляння чоловічим населенням від так званої «часткової мобілізації».

В Кемерово представники військкомату розклеїли оголошення про те, що на території трьох районів міста будуть проводитися рейди з метою виявлення чоловіків, які ухиляються від служби в окупаційних військах.

Про це йдеться у повідомленні автора Telegram-каналу «Протестна росія».

«Оголошення про пошук тих, хто ухиляється від мобілізації, з’явилося в Кемерові в одному з будинків на Притомському проспекті», — йдеться у підписі до опублікованого фото оголошення.

Джерело: sprotyv.info

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