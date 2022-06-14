В России есть такой штамп "Путин не может проиграть"

Употребляется он разными людьми в разных значениях.

Одни, верующие в "великого президента", считают, что Путин всегда выигрывал, и поэтому будет всегда выигрывать.

Другие смотрят глубже, употребляя эту фразу в значении "Путин не может позволить себе проиграть". Слишком долго он вынашивал планы обуздания и покорения Украины, слишком много ресурсов в это вгрохал.

Вторые ближе к истине.

Но дело в том, что Украина тоже не может проиграть.

Если для Путина эта война - битва за существование России в формате империи (без Украины она невозможна), то для нас - это битва за существование. Битва за независимость. Битва за государственность.

Наша невозможность проиграть весомее. И у нас есть союзники, которые эту теоретическую невозможность помогают сделать реальностью.

Поэтому стартовую фразу нужно дополнить парой слов, чтобы она стала адекватнее:

"Путин не может проиграть так просто".

Если кто-то считает, что стоит западным странам выдать нам гору оружия, мы погоним врага к границам и все - ура, победа, разочарую. Так не будет.

Потому что Путин не может проиграть так просто. Он предпримет любые усилия, чтобы позорного поражения не произошло. От массовой мобилизации до тактических ядерных ударов.

Ну или, начав проигрывать, предложит переговоры, фиксирующие что-то, что он сможет сам себе объяснить как победу-минимум. Народу он и дырку от бублика сможет объявить бургером, это не сложно. Важно, чтобы он сам был готов принять крах больших планов.

Сейчас он все еще в них верит, трансформировав провал блицкрига в надежду на медленное пожирание Украины, село за селом, город за городом. И в веру, что Запад устанет от поддержки нашей страны.

Но если Путин поймет, что скоропостижно сливает, начнет выбирать между эскалацией и переговорами. Реальными, а не цирком для приезжих, как в Стамбуле.

Вот только то, что для Путина победа-минимум (захват Донбасса и юга), для нас поражение. Если, конечно, к этому моменту наше общество не измотается настолько, что будет требовать от власти прекратить войну на любых условиях. Но это вряд ли.

Поэтому стоит задача победить, но так, чтобы Путин не сделал резких движений.

Перефразируя поговорку, если крысу бросить в кипяток, она выпрыгнет, если опустить в теплую воду и медленно довести до кипения, она сварится.

Так что придется варить эту крысу медленно, потихоньку перемалывая российское вооружение до уровня кремневых ружей и палок-бросалок. Стачивая крысе зубы до состояния, когда будет неважно, сколько там нарожают бабы, если баборожденным воевать будет нечем.

Знаю, что это сложно принять, понимаю, что нас ждут большие потери. Но если не взлетит какой-нибудь черный лебедь (рак и щука), похоже, что другой дороги нет.

Источник: https://t.me/ShrikePolitics/1730

Новости портала «Весь Харьков»