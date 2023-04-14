В россии из-за санкций застопорилось строительство 324 суден, — замгендиректора профильного НИИ "Курс" Дмитрий Стоянов.

"На сегодня в россии строятся — заложены, находятся в стадии строительства — более 300 судов.

Такая беспрецедентная цифра связана с тем, что некоторые суда с прошлого года вышли из графика из-за непоставки оборудования "недружественными государствами", — заявил Стоянов на форуме в Архангельське.

Стоянов пожаловался, что у судостроителей нет денег на закупку оборудования взамен попавшему под санкции.

Джерело: https://t.me/znua_live/88519

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