Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:10
Просмотров: 87

В россии из-за санкций застопорилось строительство 324 суден

В россии из-за санкций застопорилось строительство 324 суден

В россии из-за санкций застопорилось строительство 324 суден, — замгендиректора профильного НИИ "Курс" Дмитрий Стоянов.

"На сегодня в россии строятся — заложены, находятся в стадии строительства — более 300 судов.

Такая беспрецедентная цифра связана с тем, что некоторые суда с прошлого года вышли из графика из-за непоставки оборудования "недружественными государствами", — заявил Стоянов на форуме в Архангельське.

Стоянов пожаловался, что у судостроителей нет денег на закупку оборудования взамен попавшему под санкции.

Джерело: https://t.me/znua_live/88519

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Насчёт "Китай согласился тайно поставлять оружие России, согласно слитым документам Пентагона"
Сегодня 10:21    60
У космос запустять французьку ракету із малюнком української дівчинки на корпусі
Сегодня 09:55    73
США хотят использовать замороженные активы РФ для восстановления разрушенной инфраструктуры Украины
Сегодня 09:43    72
росіяни розширюють свій словник новомови: тепер цифрову мобілізацію називають «гуманізацією»
Сегодня 09:32    78
Харківщина. 13 квітня
Сегодня 08:50    102
Розслідування масштабного витоку документів наближається до завершення, — президент США Джо Байден
Сегодня 08:27    98
ISW, 13 апреля
Сегодня 08:20    106
Готові платити мільярди: РФ продовжує закуповувати процесори США, не зважаючи на санкції
Сегодня 08:16    118
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.04.23 орієнтовно
Сегодня 08:12    109
Британія запровадила санкції проти осіб, які допомагали приховувати активи Абрамовича та Усманова
Сегодня 08:05    101
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 