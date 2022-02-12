В России начался дефицит фруктов

У российских ритейлеров возник дефицит фруктов из-за проблем с импортными поставками, на которые, по оценке Россельхозбанка, приходится 58% всей продукции на прилавках в стране.

Как сообщают «Ведомости», сотни контейнеров с апельсинами, виноградом, перцем, гранатами и другими овощами и фруктами застряли в портах в ожидании проверок Роспотребнадзора.

редставители четырех розничных сетей сообщили изданию, что задержки в оформлении грузов достигают от одной до трех недель, из-за чего товар портится, а по некоторым позициям уже наблюдается нехватка.

Причина — в усилении контроля Роспотребнадзора над ввозом сельхозпродукции, из-за чего время на карантин и досмотры на таможне увеличилось, указывает коммерческий директор ГК «Красный Яр».

О проблеме уже известно властям, сообщил «Ведомостям» федеральный чиновник. По словам представителя сети «Верный», задержи касаются в основном апельсинов, лимонов, грейпфрутов и турецких мандаринов.

По этим фруктам на рынке в целом наблюдается дефицит, говорит он, и на этом фоне поставщики втрое повысили закупочные цены.

Особый контроль введен в отношении продукции, поступающей, в частности из Турции. Приостановлен ввоз овощей и фруктов 88 производителей. Роспотребнадзор сообщил, что следит за оборотом опасной продукции, которая может содержать «незаявленные химические вещества».

За прошлый год, по данным Федеральной таможенной службы, Россия импортировала продуктов питания на 33,9 млрд долларов, причем главным образом из стран дальнего зарубежья (на 26,95 млрд долларов).

В 1,9 раза возросли поставки зерновых культур. Поставки мяса и субпродуктов увеличились на 33,2%, фруктов и орехов — на 19,2%, молочных продуктов — на 10,8%, растительного масла — на 8,4%, рыбы — на 3,1%. При этом сократились поставки алкогольных и безалкогольных напитков — на 16,9%, сахара — на 11,3%, овощей — на 5,6%.

Источник: nigroll.com

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